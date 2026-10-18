Dove vedere Campobasso-Perugia in tv? Sky o Dazn, orario

Campobasso e Perugia si sfidano nella decima giornata del campionato di Serie C, girone B. Entrambe in zona playoff, vogliono mantenere la posizione e seguire il treno delle prime. Sia Campobasso che Perugia sono reduci da due sconfitte e andranno a caccia di rivalsa.

Campobasso-Perugia, l'orario

Il calcio di inizio della sfida tra Campobasso e Perugia è previsto alle ore 12:30 di oggi, domenica 18 ottobre, all'Axum Molinari Stadium.

Dove vedere Campobasso-Perugia in tv

Campobasso-Perugia, dove vederla in streaming

La sfida Campobasso-Perugia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.