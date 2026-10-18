Dove vedere Cosenza-Altamura in tv? Sky o Dazn, orario

Decima giornata del girone C di Serie C, ed è già uno scontro salvezza: l’Altamura è diciassettesima con 8 punti, il Cosenza diciannovesimo con 5, dopo nove gare. I rossoblù arrivano con un po’ di ossigeno dopo la rimonta vincente a Picerno , prima gioia stagionale, mentre i pugliesi ripartono da zero: la sconfitta contro il Catania ha portato subito al cambio in panchina, con l’arrivo di Raffaele.

Cosenza-Altamura, l'orario

Il calcio di inizio della sfida tra Cosenza e Altamura è previsto alle ore 14:30 di oggi, domenica 18 ottobre, allo Stadio Ezio Scida di Crotone.

Dove vedere Cosenza-Altamura in tv

Cosenza-Altamura, dove vederla in streaming

La sfida Cosenza-Altamura sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.