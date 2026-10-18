Dove vedere Bari-Crotone in tv? Sky o Dazn, orario
Decima giornata del girone C di Serie C: al San Nicola va in scena il confronto tra due estremi della classifica: il Bari, secondo a 19 punti, ospita l’unica squadra ancora ferma a zero. I biancorossi di Rastelli si presentano con la miglior difesa del raggruppamento, appena sei reti subite, e reduci dal successo sul Giugliano, mentre il Crotone di Greco, schiacciato anche dalla penalizzazione di sei punti, arriva dalla sconfitta interna contro l’Audace Cerignola.
Bari-Crotone, l'orario
Il calcio di inizio della sfida tra Campobasso e Perugia è previsto alle ore 15 di oggi, domenica 18 ottobre, allo Stadio San Nicola.
Dove vedere Bari-Crotone in tvLa sfida Campobasso-Perugia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in chiaro su Rai 2. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bari-Crotone, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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