Dove vedere Bari-Crotone in tv? Sky o Dazn, orario

Decima giornata del girone C di Serie C: al San Nicola va in scena il confronto tra due estremi della classifica: il Bari , secondo a 19 punti, ospita l’unica squadra ancora ferma a zero. I biancorossi di Rastelli si presentano con la miglior difesa del raggruppamento, appena sei reti subite, e reduci dal successo sul Giugliano, mentre il Crotone di Greco, schiacciato anche dalla penalizzazione di sei punti, arriva dalla sconfitta interna contro l’Audace Cerignola.

Bari-Crotone, l'orario

Il calcio di inizio della sfida tra Campobasso e Perugia è previsto alle ore 15 di oggi, domenica 18 ottobre, allo Stadio San Nicola.

Dove vedere Bari-Crotone in tv

Bari-Crotone, dove vederla in streaming

La sfida Campobasso-Perugia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in chiaro su Rai 2. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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