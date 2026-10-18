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Dove vedere Pescara-Ostiamare in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del girone B di Serie C: le info per seguire il match
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2 min

Pubblicato il 18.10.2026, 11:18

Serie Cpescaraostiamare

Decima giornata del girone B di Serie C: all’Adriatico il Pescara cerca la svolta davanti al proprio pubblico contro l’Ostiamare. I biancazzurri di Buscè giocano la seconda gara consecutiva in casa e vogliono lasciarsi alle spalle il rammarico dell’1-1 contro il Guidonia, un pareggio subito nel finale dopo essere passati in vantaggio.

Pescara-Ostiamare, l’orario

Il calcio di inizio della sfida tra Pescara e Ostiamare è previsto alle ore 17:30 di oggi, domenica 18 ottobre, allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia.

Dove vedere Pescara-Ostiamare in tv

La sfida Pescara-Ostiamare sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pescara-Ostiamare, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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