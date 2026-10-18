Dove vedere Sorrento-Casertana in tv? Sky o Dazn, orario
Derby campano d’alta classifica nella decima giornata del girone C di Serie C tra Sorrento e Casertana, terzo con 18 punti il primo, quinta a quota 15 la seconda. La squadra di Maiuri, grande sorpresa dell’avvio con cinque vittorie di fila, ha poi rallentato nelle ultime quattro, pagando anche il 3-2 incassato dalla Scafatese, mentre i ragazzi di Stellone arrivano rinfrancati dalla rimonta contro il Monopoli.
Sorrento-Casertana, l’orario
Il calcio di inizio della sfida tra Sorrento e Casertana è previsto alle ore 17:30 di oggi, domenica 18 ottobre, allo stadio Curcio di Picerno.
Dove vedere Sorrento-Casertana in tv
La sfida Sorrento-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sorrento-Casertana, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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