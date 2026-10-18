Dove vedere Sorrento-Casertana in tv? Sky o Dazn, orario

Derby campano d’alta classifica nella decima giornata del girone C di Serie C tra Sorrento e Casertana , terzo con 18 punti il primo, quinta a quota 15 la seconda. La squadra di Maiuri, grande sorpresa dell’avvio con cinque vittorie di fila, ha poi rallentato nelle ultime quattro, pagando anche il 3-2 incassato dalla Scafatese, mentre i ragazzi di Stellone arrivano rinfrancati dalla rimonta contro il Monopoli.

Sorrento-Casertana, l’orario

Il calcio di inizio della sfida tra Sorrento e Casertana è previsto alle ore 17:30 di oggi, domenica 18 ottobre, allo stadio Curcio di Picerno.

Dove vedere Sorrento-Casertana in tv

La sfida Sorrento-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sorrento-Casertana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.