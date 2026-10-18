Serie C, pari senza reti tra Bari e Crotone. L'Ostiamare cade in dieci contro il Pescara

Nella decima giornata del campionato di Serie C l' Ostiamare cade 2-0 in trasferta contro il Pescara : il club romano resta in dieci dopo solo 28 minuti di gioco per l'espulsione di D'Andrea e gli abruzzesi segnano nel finale di primo tempo con D'Ausilio (45+2') e nella ripresa con Erradi .

Serie C, girone B: Spezia sempre più capolista

In inferiorità numerica nel girone B cadono anche Campobasso e Ravenna, rispettivamente 1-5 contro il Perugia e 0-1 nel match tra seconda e prima contro lo Spezia, con il gol decisivo di Jimenez (56'). I liguri ora sono al primo posto a otto lunghezze proprio dal club romagnolo. Vittoria di misura invece per il Latina, che batte la Vis Pesaro grazie alla rete di Tomaselli (3'). Infine, l'Atalanta U23 ne fa due al Gubbio in trasferta: succede tutto negli ultimi dieci minuti di gioco con le marcature decisive di Diao (83') e Bonanomi (90+1').

Serie C, girone C: goleade di Audace Cerignola e Cavese

Nel girone C tanti gol, ma non tra Bari e Crotone, terminata 0-0 così come Sorrento-Casertana. L'Audace Cerignola vince invece 4-0 contro il Savoia mentre la Cavese ne fa cinque al Casarano (5-2). Tre punti lontano da casa anche per il Team Altamura, che in quel di Cosenza si impone per 3-1 grazie alla doppietta di Curcio (39', 52') e al gol di Malcore (46'). Al Barletta basta la rete di Ongaro (77') per battere il Picerno.

Serie C, girone A: rimonta Pergolettese, manita dell'Alcione

Infine, nel girone A la Pergolettese vince in rimonta contro l'Ospitaletto: sotto di due reti, la squadra di Crema ribalta il risultato grazie all'autorete di Stefanoni (73') e ai gol di Roversi (80') e Rossetti (84'), fissando il risultato sul 3-2. Tre punti anche per l'Alcione Milano, che spazza via 4-1 il Desenzano, mentre l'Albinoleffe e il Novara si dividono la posta in palio (2-2), con il club piemontese rimasto in dieci dal 65' per il rosso a Collodel.