Cosmi chiede scusa per lo sfogo dopo Salernitana-Scafatese: "Ho risposto in modo inadeguato"

Cosmi chiede scusa dopo Salernitana-Scafatese: "Ho risposto in modo inadeguato, la delusione ha influenzato i miei toni"

"Dai, facciamo i calcoli con Raffaele...", aveva detto stizzito Serse Cosmi nella one to one con il giornalista Franco Esposito, ancor prima di ascoltare la domanda sui soli 14 punti conquistati in 10 partite dalla Salernitana. Un chiaro riferimento ai confronti con la precedente gestione tecnica e ai numeri della stagione 2025/26, durante la quale l'allenatore perugino è subentrato. Oggi, le scuse ufficiali di Cosmi dopo il 2-2 con la Scafatese: "Il calcio è una passione travolgente. Con questo spirito, desidero fare chiarezza sugli eventi seguiti alla gara di sabato sera. Dopo la conferenza stampa post-partita, c'è stato un momento di confronto con un giornalista. Come tutti, ero amareggiato per il risultato. Unita all'adrenalina post-partita, questa delusione ha influenzato i miei toni in modo acceso e non ottimale. Come molti sanno, vivo con istintività ed enorme passione il mio lavoro, specialmente in una piazza unica e calorosa come Salerno. Questa intensità è la mia forza ma riconosco che in alcuni casi può portare a reazioni che dovrebbero essere differenti. Nonostante le scorse settimane siano state impegnative e contraddistinte da attacchi personali talvolta difficili da gestire, benché avessi percepito un clima teso fin dai primi minuti di gioco, accetto la piena responsabilità di aver risposto in modo inadeguato.

Anche nei momenti di maggiore stress - scrive Cosmi - è importante restare concentrati sui valori positivi dello sport e sull'importanza del nostro ruolo. Sono sinceramente dispiaciuto anche per la proprietà e tutta la società che sono fiero di rappresentare: per questo, il mio desiderio più grande è che questo episodio si chiuda qui. È fondamentale che il focus torni interamente sul campo e che tutti — staff, squadra, tifosi, giornalisti e dirigenti — tornino a confrontarsi con rispetto. Il dialogo è legittimo, sacrosanto, purché sia sempre costruttivo e mai divisivo. Con l'impegno di tutti verso la costituzione di un clima più sereno, possiamo raggiungere i nostri obiettivi e costruire qualcosa di importante per la Salernitana ed i suoi meravigliosi sostenitori. Ripartiamo e guardiamo al futuro con fiducia ed energia positiva".

Cosmi post partita: "14 punti sono pochi, la squadra nello spogliatoio era distrutta"

Del resto, al termine dei 90 minuti dell'Arechi, Serse Cosmi non si era certo nascosto in conferenza stampa, rispetto al momento negativo della sua Salernitana: "I 14 punti che abbiamo in classifica sono oggettivamente pochi e credo che questa squadra ne meritasse di più. Non vedo squadre che dimostrano un predominio sull’avversario per 90 minuti. Dobbiamo migliorare in quel tratto di partita dove gli avversari ti mettono in difficoltà e gestire meglio quella fase della gara. Fuori casa non riusciamo ad esprimerci come dovremmo e questo è fuori dubbio. Oggi non aver vinto è un’ingiustizia". L'ex Perugia aveva poi aggiunto: "L’aspetto mentale è oggettivamente da migliorare. Se la squadra non avesse certe qualità morali non avrebbe fatto una prestazione del genere. Lavoreremo per crescere e migliorare. A fine partita la squadra nello spogliatoio era distrutta sotto l’aspetto psicologico perché sapeva di aver dato tutto. Alcuni ragazzi piangevano di rabbia e questo mi ha rincuorato perché vuol dire che ci tengono".