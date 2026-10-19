Dove vedere Giugliano-Foggia in tv? Sky o Dazn, orario
Il Foggia di Gaetano Auteri fa visita ad un Giugliano reduce dal caso Raffaele Di Napoli, allenatore esonerato a due giorni dal Monday Night della decima giornata del campionato di Serie C (girone C). Tra le idee per l'immediato futuro c'è anche Paolo Cannavaro. Satanelli a quota 11 in classifica, a +4 sui diretti avversari. La salvezza resta l'obiettivo primario di entrambe le squadre.
Giugliano-Foggia, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 20:30 allo stadio "Alberto De Cristofaro" di Giugliano, pronto ad ospitare il confronto tra i tigrotti gialloblù e il Foggia di Gaetano Auteri. Direzione di gara affidata al sig. Edoardo Gianquinto della sezione di Parma.
Dove vedere Giugliano-Foggia in tv
La sfida Giugliano-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Giugliano-Foggia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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