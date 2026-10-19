Dove vedere Giugliano-Foggia in tv? Sky o Dazn, orario

Giugliano-Foggia, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 20:30 allo stadio "Alberto De Cristofaro" di Giugliano, pronto ad ospitare il confronto tra i tigrotti gialloblù e il Foggia di Gaetano Auteri. Direzione di gara affidata al sig. Edoardo Gianquinto della sezione di Parma.

Dove vedere Giugliano-Foggia in tv

La sfida Giugliano-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Giugliano-Foggia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.