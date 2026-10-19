Il Giugliano batte in rimonta il Foggia: Auteri ko

Serie C, il Giugliano batte il Foggia: gol e assist per Esposito

Primo tempo frizzante al "De Cristofaro", con l'ex Sorrento Ravasio che apre le marcature dopo 16 minuti, portando avanti il Foggia di Gaetano Auteri. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, con Ibourahima Balde che pareggia i conti al 24', finalizzando al meglio l'assist di Gennaro Esposito. Il Giugliano continua a spingere e all'alba dell'intervallo trova addirittura il vantaggio, punendo Saro con capitan De Rosa. È 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, i pugliesi vanno alla ricerca del pari, ma è ancora la formazione campana a pescare il jolly con Esposito, che cala il tris. Notte fonda per i rossoneri, che non riescono ad organizzare un vero e proprio forcing nel finale. Vince il Giugliano, ora a quota 10 al pari del Savoia.