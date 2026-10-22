Ostiamare e futuro, la mossa della famiglia De Rossi: rinnovo fino al 2029 per tutti i tecnici del vivaio

L'Ostiamare conferma i tecnici delle giovanili

"Una decisione che va ben oltre la dimensione strettamente tecnica e rappresenta una precisa scelta di indirizzo strategico: investire nella continuità delle persone, nella solidità dell'organizzazione e nella costruzione di un progetto sportivo capace di svilupparsi e consolidarsi nel tempo" ha spiegato ancora il club, la cui prima squadra è protagonista da neopromossa nel girone B di Serie C. Nello specifico, l'Ostiamare ha conferma la propria fiducia ad Andrea Nicolai (Under 13), Daniele Alcini (Under 14), Salvatore Lisandrelli (Under 15), Daniele Pica (Under 16), Cristian Castelletti (⁠Under 17) e Mario Di Marco ( Primavera). "La conferma degli allenatori rappresenta un investimento sulla qualità del lavoro già intrapreso e sulla possibilità di sviluppare, attraverso un percorso pluriennale, una metodologia tecnica ed educativa coerente con l'identità del club. Con questa iniziativa, la società conferma la volontà di superare logiche di programmazione legate esclusivamente ai risultati immediati, privilegiando un modello gestionale fondato su visione, competenze, responsabilità e obiettivi condivisi. Al centro di questo percorso c'è un modello Ostiamare, un sistema di valori, metodologie e principi organizzativi attraverso il quale la società intende definire una propria identità riconoscibile, dentro e fuori dal campo".