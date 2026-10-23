Daniele patron, Alberto presidente: Ostiamare De Rossi, di figlio in padre

Dove vedere Ostiamare-Vado in tv? Sky o Dazn, orario

Torna in campo la squadra presieduta dalla famiglia De Rossi, oggi impegnata in uno degli anticipi dell'undicesima giornata di Serie C (girone B)
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2 min

Pubblicato il 23.10.2026, 11:18

Serie CostiamareVadoDe Rossi

L'Ostiamare di David D'Antoni ospita il Vado in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie C (girone B). 9 punti all'attivo per il club guidato dalla famiglia De Rossi, chiamato ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Contro i liguri è un vero e proprio scontro salvezza, nonostante le tre lunghezze che dividono attualmente le due squadre.

Ostiamare-Vado, l'orario

Il match del girone B di Serie C è in programma oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 20:30 allo stadio "Pasquale Giannattasio" di Ostia. Dirigerà l'incontro il sig. Juri Gallorini della sezione di Arezzo.

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Dove vedere Ostiamare-Vado in diretta tv

La sfida Ostiamare-Vado sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 255. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ostiamare-Vado, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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