Dove vedere Ostiamare-Vado in tv? Sky o Dazn, orario
L'Ostiamare di David D'Antoni ospita il Vado in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie C (girone B). 9 punti all'attivo per il club guidato dalla famiglia De Rossi, chiamato ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Contro i liguri è un vero e proprio scontro salvezza, nonostante le tre lunghezze che dividono attualmente le due squadre.
Ostiamare-Vado, l'orario
Il match del girone B di Serie C è in programma oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 20:30 allo stadio "Pasquale Giannattasio" di Ostia. Dirigerà l'incontro il sig. Juri Gallorini della sezione di Arezzo.
Dove vedere Ostiamare-Vado in diretta tv
La sfida Ostiamare-Vado sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 255. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Ostiamare-Vado, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS