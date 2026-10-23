Dove vedere Casertana-Bari in tv? Sky o Dazn, orario

Sfida affascinante allo stadio "Pinto" di Caserta, pronto ad ospitare il confronto tra la Casertana di Roberto Stellone e il Bari di Massimo Rastelli, avversarie in uno degli anticipi di questa undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) . Pugliesi secondi in classifica ma reduci dal deludente pareggio interno con il Crotone, che ha consentito alla capolista Potenza di allungare momentaneamente a +5. Vengono da uno 0-0 anche i falchetti, fermati dal Sorrento sul neutro di Picerno nell'ultimo turno. 16 punti all'attivo per i campani.

Casertana-Bari, l'orario

La partita del girone C di Serie C andrà in scena oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 20:30 allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta. Toccherà al sig. Francesco Zago della sezione di Conegliano dirigere Casertana-Bari.

Dove vedere Casertana-Bari in diretta tv

La sfida Casertana-Bari sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Casertana-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.