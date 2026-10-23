Ronaldinho giocherà il derby di Serie C con il Ravenna: la data e l'orario per vedere il brasiliano in campo 

Sogno o realtà? Stavolta è tutto vero. Ronaldinho è pronto ad allacciarsi gli scarpini per tornare a giocare in Italia . Per la precisione con la maglia numero 10 del Ravenna di Mandorlini. Dopo la toccata e fuga di qualche mese fa , il brasiliano ha deciso di mantenere la promessa nonostante i suoi 46 anni. Adesso è ufficiale, c'è anche la data: domenica 15 novembre allo stadio 'Benelli', alle 17.30, l'ex Barcellona e Milan sarà uno dei protagonisti del derby romagnolo contro il Forlì.

Il presidente del Ravenna si esalta per il colpo Ronaldinho

Un appuntamento - assicura il club giallorosso - che porterà gli occhi del mondo sullo stadio di casa. Dall'annuncio di tesseramento fatto a Miami, all'abbraccio dei tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna lo scorso 20 agosto, l'attesa è cresciuta. Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Ravenna FC. "Ci dicevano che era impossibile. Il 15 novembre Ronaldinho scenderà in campo al Benelli, con la nostra maglia, addirittura in un match così importante come il derby con il Forlì. Ci abbiamo creduto fin dal primo giorno e, grazie alla passione e al lavoro di tutto il nostro team, abbiamo trasformato un'idea che sembrava irrealizzabile in un appuntamento che ora tutto il mondo aspetta", ha commentato il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani.