Ostiamare che beffa con il Vado, Pescara corsaro a Perugia. Si salvano Potenza e Bari

L' undicesima giornata di Serie C si è aperta con i primi anticipi del Girone B e del Girone C . Dall' Ostiamare , al big-match Perugia-Pescara , passando per la lotta al vertice tra Potenza e Bari . Ecco come è andata.

Serie C, Girone B: la classifica

Serie C, Girone C: la classifica

Ostiamare beffato, Pescara corsaro al Curi

Ancora una sconfitta per l'Ostiamare di D'Antoni, beffato al 'Giannattasio' da un Vado bravo a sfruttare le occasioni concesse dai lidensi. Dopo un primo tempo a reti bianche, è Badje a firmare il gol del vantaggio, annullato dopo una distopica revisione al video, che dalla rete non convalidata, risale al rigore per il Vado in avvio di azione. Cernigo si fa ipnotizzare da Vertua, che è però costretto ad arrendersi pochi secondi dopo, sulla conclusione di prima intenzione di Di Munno. L'Ostiamare reagisce e trova il pari al 68' grazie al classe 2006 senegalese Wade, freddo sull'assist di Tonin, ancora una volta oggetto di revisione. Quando poi sono i padroni di casa a cercare con passione e convinzione, arriva la beffa del Vado, che in contropiede trova la rete del sorpasso grazie a Ferro e si porta a casa i tre punti.

Negli altri match del Girone B, bella vittoria in rimonta del Pescara, che nel big-match di giornata passa 2-1 al Curi sul Perugia. Umbri subito avanti con Carriero, adriatici che la capovolgono in apertura di ripresa, con l'uno-due di Merola. Vince anche il Pineto, che con il gol di Pellegrino vola a 14 punti e infligge al Gubbio la sua sesta sconfitta consecutiva.

Ostiamare-Vado 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Perugia-Pescara 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Pineto-Gubbio 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Potenza e Bari si salvano contro Altamura e Casertana

Non cambia nulla in vetta al Girone C, ma che sofferenze per Potenza e Bari, che chiudono con due pareggi e non spostano la classifica del Girone C. La capolista Potenza soffre in casa dell'Altamura, che va due volte in vantaggio con Rosafio e Mogentale, ma due volte si fa raggiungere dalle reti di Castorani e Petrungaro, per un divertente 2-2. Parità anche tra Casertana e Bari, che termina 1-1: padroni di casa avati con Manconi in apertura di ripresa, ma raggiunti a metà del secondo tempo con Gomez.

Altamura-Potenza 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Casertana-Bari 1-1: cronaca, tabellino e statistiche