Dove vedere Foggia-Cavese in tv? Sky o Dazn, orario

Foggia-Cavese, l'orario

Il match del girone C di Serie C è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio "Pino Zaccheria", teatro del confronto tra Auteri e Masitto. Direzione di gara affidata al sig. Gianluca Renzi della sezione di Pesaro.

Dove vedere Foggia-Cavese in diretta tv

La sfida Foggia-Cavese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Foggia-Cavese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.