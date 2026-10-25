Dove vedere Catania-Giugliano in tv? Sky o Dazn, orario

Catania-Giugliano, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 15 di oggi, domenica 25 ottobre, allo stadio "Angelo Massimino" di Catania, che farà da cornice alla sfida tra gli etnei di Longo e il Giugliano di Tulino.

Dove vedere Catania-Giugliano in diretta tv

La sfida Catania-Giugliano sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Casertana-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.