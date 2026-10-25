Dove vedere Catania-Giugliano in tv? Sky o Dazn, orario
Il Catania di Emilio Longo ospita il Giugliano di Luca Tulino in occasione della sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Etnei reduci dal ko di Potenza contro la formazione di Ivan Tisci, tra veleni e polemiche, mentre i campani arrivano dallo splendido successo interno con il Foggia. Tulino resta tecnico ad interim in attesa di una decisione definitiva per il dopo Di Napoli.
Catania-Giugliano, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15 di oggi, domenica 25 ottobre, allo stadio "Angelo Massimino" di Catania, che farà da cornice alla sfida tra gli etnei di Longo e il Giugliano di Tulino.
Dove vedere Catania-Giugliano in diretta tv
La sfida Catania-Giugliano sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Casertana-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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