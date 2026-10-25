Serie C, il Grosseto batte la Reggiana. Vince il Foggia, il Catania domina

Tanti gol e altrettante emozioni. Questo è quanto accaduto nella domenica dell'undicesima giornata di Serie C . Catania show al "Massimino". I rossazzurri, dopo la sconfitta contro il Potenza, tornano al successo contro il Giugliano . 6-0 il risultato finale. Sblocca la partita Cavuoti all'8'. Quindi Coda realizza una doppietta, il primo gol al 28', il secondo sei minuti più tardi. Nella ripresa, Cicerelli segna il quarto gol al 62', Caturano al 71' e Liguori al 75' hanno così chiuso il "set".

Successi per Monopoli e Foggia

Sempre nel girone C, il Monopoli nell'anticipo dell'ora di pranzo ha battuto per 2-0 l'Audace Cerignola, con gol di Cortinovis e Fall, stanziandosi al quarto posto in classifica. Il Foggia, quindi, alle 14:30 fa festa grazie alla vittoria per 1-0 contro la Cavese grazie a una rete segnata da Ravasio all'88' e continua così la propria scalata in classifica.

Girone B, il Grosseto batte la Reggiana. Successo anche per la Torres

Nel girone B, prosegue la corsa del Grosseto di Indiani. I maremmani tengono la scia in classifica di Spezia e Ravenna, grazie alla vittoria in casa per 2-0 contro la Reggiana grazie alle reti di Fiorini e Gori, torna al successo anche la Torres, che batte per 2-0 il Guidonia Montecelio. Per la squadra sarda decidono le reti di Bunino e Carboni. Tre punti che permettono ai sassaresi di salire al quinto posto in classifica. Nella parte destra della classifica, pareggio a reti bianche tra Forlì e Pianese.