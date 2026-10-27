Salernitana, svolta in panchina: Serse Cosmi esonerato! Decisivo il ko di Picerno

L'avventura di Serse Cosmi alla guida della Salernitana si è chiusa con il pesante ko sul campo del Picerno, match valido come posticipo dell'undicesima giornata di Lega Pro. Il tecnico, che era stato sfiduciato dai tifosi, paga un avvio di stagione deludente, contraddistinto dall'udicesimo posto in classifica e con soli 14 punti guadagnati in undici giornate.

Cosmi esonerato: decisivo il ko di Picerno

Cosmi non guiderà l'allenamento odierno. Il presidente Iervolino (che la scorsa settimana aveva confermato la fiducia al tecnico), ha optato per il cambio tecnico. E' stato decisivo il pesante 3-0 subito a Picerno. Gara nella quale la Salernitana ha palesato problemi difensivi e una preoccupante sterilità offensiva.

I numeri di Serse Cosmi alla Salernitana

L'avventura di Serse Cosmi alla guida della Salernitana è durata solo otto mesi: il tecnico (subentrato nella scorsa stagione) ha collezionato dodici vittorie, otto pareggi e otto sconfitte. Il club annuncerà il suo esonero e il nome del sostituto in un comunicato ufficiale.