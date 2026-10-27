Il Potenza batte il Bari e vola ai quarti di Coppa Italia: sfiderà il Savoia. Altamura avanti ai rigori
ROMA - Potenza, Savoia e Altamura volano ai quarti finale della Coppa Italia di Serie C. Questi i verdetti delle prime tre gare degli ottavi andate in scena oggi (martedì 27 ottobre), con i fari che erano puntati soprattutto sul big-match tra i lucani e il Bari.
Bari ko a Potenza: i lucani volano ai quarti
Una gara attesissima quella del 'Viviani', con la capolista di Tisci ad ospitare i biancorossi di Rastelli secondi in classifica nel girone C di Serie C dopo lo 0-0 dello scorso 15 settembre al San Nicola in campionato. Tutte le reti nel primo tempo: a segno il Potenza con Franzolini (23') e De Marco (35'), con il Bari poi rimesso in partita dall'autorete di Franchi (44') ma incapace poi di completare la rimonta nella ripresa.
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