Dove vedere Audace Cerignola-Catania in tv? Sky o Dazn, orario

Torna in campo il Catania. La squadra di Emilio Longo, dopo la vittoria per 6-0 contro il Giugliano , per la dodicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) saranno ospiti dell'Audace Cerignola. I pugliesi sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Monopoli. Le due squadre sono separate in classifica da appena due punti.

Audace Cerignola-Catania, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, sabato 31 ottobre, allo stadio "Domenico Monterisi" di Cerignola, che farà da cornice alla sfida tra l'Audace Cerignola e il Catania.

Dove vedere Audace Cerignola-Catania in diretta tv

La sfida Audace Cerignola-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Casertana-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.