Dove vedere Bari-Scafatese in tv? Sky o Dazn, orario
Torna in campo il Bari. Dopo due pareggi consecutivi, i biancorossi vogliono tornare al successo. Al San Nicola, la squadra di Rastelli in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) ospiteranno la Scafatese, sconfitta nell'ultimo turno dall'Inter Under-23.
Bari-Scafatese, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, sabato 31 ottobre, allo stadio "San Nicola" di Bari, che farà da cornice alla sfida tra il Bari e la Scafatese.
Dove vedere Bari-Scafatese in diretta tv
La sfida Bari-Scafatese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bari-Scafatese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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