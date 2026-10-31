Il Catania cade a Cerignola. La Scafatese recupera il Bari al San Nicola

Pomeriggio da dimenticare per Catania e Bari. Le big del girone C nella dodicesima giornata di Serie C si fermano. Il Catania cade 1-0 sul campo dell’Audace Cerignola: a decidere è Antonio Boccadamo, che al 56' raccoglie l’assist di Diego Gambale e batte il portiere con il destro. Non va oltre l’1-1 il Bari, che al San Nicola si fa raggiungere dalla Scafatese: i biancorossi passano in vantaggio all’8' con Gomez, bravo a sfruttare un assist in area a porta semi vuota. Alla mezz'ora di gioco, Emmausso firma il pareggio campano con una percussione sulla destra conclusa sul primo palo.