Il Catania cade a Cerignola. La Scafatese recupera il Bari al San Nicola
Pomeriggio da dimenticare per Catania e Bari. Le big del girone C nella dodicesima giornata di Serie C si fermano. Il Catania cade 1-0 sul campo dell’Audace Cerignola: a decidere è Antonio Boccadamo, che al 56' raccoglie l’assist di Diego Gambale e batte il portiere con il destro. Non va oltre l’1-1 il Bari, che al San Nicola si fa raggiungere dalla Scafatese: i biancorossi passano in vantaggio all’8' con Gomez, bravo a sfruttare un assist in area a porta semi vuota. Alla mezz'ora di gioco, Emmausso firma il pareggio campano con una percussione sulla destra conclusa sul primo palo.
Pari tra Pescara e Torres all'Adriatico
Nel girone A l’unica gara del primo pomeriggio, Ospitaletto-Trento, si chiude senza reti: 0-0 al Gino Corioni. Il programma di oggi prosegue alle 17:30 con Giana Erminio-Alcione Milano. Reti bianche anche all’Adriatico, dove Pescara e Torres non vanno oltre lo 0-0. Alle 17:30 si giocano Guidonia Montecelio-Perugia e Vado-Grosseto.
Fusco horror: autogol ed espulsione in tre minuti, Sorrento ko
Oltre agli stop di Catania e Bari, nel girone C c'è la vittoria di misura del Giugliano, che supera 1-0 la Casertana grazie al gol di Gennaro Esposito al 9', con un destro in contropiede. Colpo esterno del Team Altamura a Sorrento, battuto 2-1: i padroni di casa passano avanti poco dopo la mezz'ora di gioco con un colpo di testa di Sean Parker su corner. Pochi minuti parte l'incubo in pochi minuti di Francesco Fusco: prima l’autogol che riporta il punteggio in parità, poi il secondo giallo che lascia il Sorrento in dieci nel finale del primo tempo. Al 60' Alessio Curcio trasforma il rigore del sorpasso. Alle 17:30 sono in programma Barletta-Monopoli e Cavese-Picerno.
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