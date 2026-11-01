Dove vedere Salernitana-Savoia in tv? Sky o Dazn, orario

Salernitana-Savoia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, domenica 1 novembre, allo stadio "Arechi" di Salerno, che farà da cornice alla sfida tra la Salernitana e la Savoia.

Dove vedere Salernitana-Savoia in diretta tv

La sfida Salernitana-Savoia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Salernitana-Savoia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.