Furia Cosmi, rifiuta la domanda del giornalista e lascia l'intervista!

Dove vedere Salernitana-Savoia in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida dell'Arechi valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie C (girone C)
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 01.11.2026, 11:34

Serie CSalernitanasavoia

Al via l'era Di Bari per la Salernitana. Il nuovo allenatore si siederà per la prima volta sulla panchina dei campani in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie C (girone C), in cui all'Arechi arriverà il Savoia, terz'ultima in classifica con undici punti.

Salernitana-Savoia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, domenica 1 novembre, allo stadio "Arechi" di Salerno, che farà da cornice alla sfida tra la Salernitana e la Savoia.

Salernitana, Di Bari missione riscatto: «Io ho fame»

Dove vedere Salernitana-Savoia in diretta tv

La sfida Salernitana-Savoia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Salernitana-Savoia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutte le news
Serie C

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS