Dove vedere Potenza-Crotone in tv? Sky o Dazn, orario
Testacoda in classifica. In occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie C (girone C), al "Viviani" di Potenza i padroni di casa, reduci dal pareggio con l'Altamura, ospita il Crotone, ultimo con appena un punto. In caso di vittoria, il Potenza allungherebbe in testa, portando la distanza dal Bari a sette punti.
Potenza-Crotone, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 17:30 di oggi, domenica 1 novembre, allo stadio "Viviani" di Potenza, che farà da cornice alla sfida tra il Potenza e il Crotone.
Dove vedere Potenza-Crotone in diretta tv
La sfida Potenza-Crotone sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Potenza-Crotone, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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