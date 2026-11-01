La Salernitana pareggia contro il Savoia: Lescano salva Di Bari all'esordio. Il Cosenza torna a vincere

Nel girone C, dopo gli stop di Catania e Bari , il Cosenza rialza la testa e torna a vincere: 1-0 contro l'Inter U23 . Seconda vittoria in campionato per i calabresi che staccano il Crotone all'ultimo posto. Decisiva la rete di Dalmazzi arrivata al 25' del primo tempo. All'esordio in panchina del nuovo allenatore Vito Di Bari, la Salernitana pareggia contro il Savoia : 1-1 all'Arechi. Meola all'83' porta avanti gli ospiti, Lescano firma il pareggio su rigore in pieno recupero. Alle 17:30, il testa coda tra la capolista Potenza e l'ultima in classifica Crotone.

L'Union Brescia vince, il Cittadella risponde e tenta la fuga

La giornata si è aperta con il colpo in trasferta dell'Union Brescia sul campo della Folgore Caratese, 4-0 per la squadra di Eugenio Corini. Due gol per tempo: Rizzo Pinna e Pellegrini nella prima frazione di gioco hanno messo in discesa la sfida, Boci e Spagnoli hanno definitivamente chiuso la partita. Bresciani che tornano alla vittoria dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la capolista Cittadella, che ha vinto in casa contro il Treviso: 1-0 il risultato finale grazie gol decisivo di D'Alessio. Vittoria esterna per il Lecco che vince in casa del Dolomiti Bellunesi: 4-0 con i gol di Capello, Casarrotto e Metlika, e l'autogol di Lewis. Le gare del girone A di domenica si chiuderanno alle 17:30 con Carpi-Renate e Lumezzane-Arzignano.

Il Ravenna non sbaglia contro il Pineto, pari tra Vis Pesaro e Gubbio

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C ai rigori contro il Carpi, il Ravenna torna a vincere in campionato: 2-1 contro il Pineto. Rimonta per la squadra di Mandorlini che va sotto al 12' con il gol di Vigliotti. Reagisce subito il Ravenna che trova il pareggio tre minuti dopo con Spini. Rabbi alla mezz'ora di gioco firma la rete del sorpasso decisivo. Dopo quattro sconfitte consecutive, torna a fare punti la Vis Pesaro, grazie al pareggio per 0-0 in casa del Gubbio nello scontro diretto per la salvezza. Marchigiani che rimangono all'ultimo posto, a -3 proprio dai rossoblù. La giornata del girone B proseguirà con le gare delle 17:30: Campobasso-Forlì, Latina-Pianese e Livorno-Ostiamare.