Dove vedere Ostiamare-Spezia in tv? Sky o Dazn, orario

Ostiamare-Spezia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, sabato 7 novembre, allo stadio "Pasquale Giannattasio" di Ostia, dove si affronteranno l'Ostiamare di D'Antoni e lo Spezia di Turati. Direzione di gara affidata al sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta.

Dove vedere Ostiamare-Spezia in diretta tv

La sfida Ostiamare-Spezia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ostiamare-Spezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.