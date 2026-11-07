Dove vedere Ostiamare-Spezia in tv? Sky o Dazn, orario
La capolista Spezia fa visita all'Ostiamare di David D'Antoni in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone B). Biancoviola alla ricerca di una scossa dopo tre sconfitte consecutive, come confermato dal tecnico nella canonica conferenza stampa della vigilia. I liguri, invece, non hanno nessuna intenzione di fermarsi, consapevoli di dover difendere un prezioso +6 sul Ravenna.
Ostiamare-Spezia, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, sabato 7 novembre, allo stadio "Pasquale Giannattasio" di Ostia, dove si affronteranno l'Ostiamare di D'Antoni e lo Spezia di Turati. Direzione di gara affidata al sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta.
Dove vedere Ostiamare-Spezia in diretta tv
La sfida Ostiamare-Spezia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Ostiamare-Spezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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