L'Ostiamare crolla in casa: la capolista Spezia si impone 4-0
L'Ostiamare crolla in casa sotto i colpi dello Spezia. Gli uomini di D'Antoni vengono sconfitti in casa dalla capolista del Girone B con un netto 4-0 al termine di una gara dominata dagli ospiti e decisa da una doppietta di Mazzocchi (al 5' del primo tempo e al 26' della ripresa) e dai gol di Jimenez (su assist di Mazzocchi) e Cannavò. Lo Spezia si conferma leader del Girone B con 35 punti (frutto di 11 vittorie e 2 pareggi), mentre l'Ostiamare resta ferma a 9 punti. Gol, emozioni e spettacolo nella sfida tra l'Atalanta U23 e la Reggiana, che si chiude con il successo dei nerazzurri per 4-3, grazie alle reti di Zanaboni, Diao, Guerini e un'autorete di Vallarelli. Il Forlì batte il Gubbio 1-0, mentre il Ravenna si impone in trasferta 3-1 sul campo del Vado.
La Pro Vercelli si impone sulle Dolomiti Bellunesi
Nel Girone A vittoria netta della Pro Vercelli, che si impone 4-2 contro le Dolomiti Bellunesi, grazie alla doppietta di Bertoli, alla rete di Coccoli e all'autogol di Toci. Tra gli ospiti in gol Galeazzi e Lattanzio. Il Renate si impone 3-2 in trasferta sul campo della Pergolettese, mentre il Trento sconfigge 2-1 l'Albinoleffe. In classifica il Cittadella è in testa con due punti di vantaggio sul Brescia.
L'Inter batte la Salernitana
Nel Girone C vittoria 1-0 della Casertana sul Casarano: la gara è stata decisa da una rete di Pezzella al 10' del primo tempo. Successo esterno del Giugliano sul campo del Crotone, grazie ad un gol di Balde al 15' della prima frazione. Vittoria di misura dell'Inter U23, che batte 1-0 la Salernitana: a decidere la sfida è un gol di Charlys su assist di Bovio. Dominio Scafatese nella sfida con l' Audace Cerignola, terminata con un netto 4-1.
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