L'Ostiamare crolla in casa: la capolista Spezia si impone 4-0

L'Ostiamare crolla in casa sotto i colpi dello Spezia. Gli uomini di D'Antoni vengono sconfitti in casa dalla capolista del Girone B con un netto 4-0 al termine di una gara dominata dagli ospiti e decisa da una doppietta di Mazzocchi (al 5' del primo tempo e al 26' della ripresa) e dai gol di Jimenez (su assist di Mazzocchi) e Cannavò. Lo Spezia si conferma leader del Girone B con 35 punti (frutto di 11 vittorie e 2 pareggi), mentre l'Ostiamare resta ferma a 9 punti. Gol, emozioni e spettacolo nella sfida tra l'Atalanta U23 e la Reggiana, che si chiude con il successo dei nerazzurri per 4-3, grazie alle reti di Zanaboni, Diao, Guerini e un'autorete di Vallarelli. Il Forlì batte il Gubbio 1-0, mentre il Ravenna si impone in trasferta 3-1 sul campo del Vado.