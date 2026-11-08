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Dove vedere Catania-Sorrento in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del girone C di Serie C: le info per seguire il match di oggi
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2 min

Pubblicato il 08.11.2026, 10:11

Serie CcataniaSorrento

In occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) il Catania ospita il Sorrento. I rossazzurri sono reduci dalla sconfitta contro il Cerignola. Ko anche per i campani nell'ultimo turno, sconfitti dall'Altamura in casa. Le due squadre sono separate in classifica da appena un punto. 

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Catania-Sorrento, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, domenica 8 novembre, allo stadio "Massimino" di Catania, dove si affronteranno o rossazzurri e il Sorrento.

Dove vedere Catania-Sorrento in diretta tv

La sfida Catania-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catania-Sorrento, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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