Dove vedere Catania-Sorrento in tv? Sky o Dazn, orario

In occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) il Catania ospita il Sorrento. I rossazzurri sono reduci dalla sconfitta contro il Cerignola. Ko anche per i campani nell'ultimo turno, sconfitti dall'Altamura in casa. Le due squadre sono separate in classifica da appena un punto.

Catania-Sorrento, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, domenica 8 novembre, allo stadio "Massimino" di Catania, dove si affronteranno o rossazzurri e il Sorrento.

Dove vedere Catania-Sorrento in diretta tv

La sfida Catania-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catania-Sorrento, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.