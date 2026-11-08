Dove vedere Monopoli-Cosenza in tv? Sky o Dazn, orario

In occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) avrà luogo la sfida tra il Monopoli e il Cosenza . I pugliesi, a quota 19 punti in classifica, è reduce da tre risultati utili consecutivi, l'ultimo il pareggio per 0-0 contro il Barletta. I calabresi, invece, nell'ultima giornata ha battuto l' Inter U23.

Monopoli-Cosenza, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, domenica 8 novembre, allo stadio "Simone Veneziani" di Monopoli, dove si affronteranno i padroni di casa e il Cosenza.

Dove vedere Monopoli-Cosenza in diretta tv

La sfida Monopoli-Cosenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 256). È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monopoli-Cosenza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.