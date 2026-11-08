Il Catania si riscatta battendo il Sorrento, ma il Potenza vince ancora: sconfitto il Savoia in trasferta

Tredicesima giornata di campionato in Serie C. Nel girone C non si ferma la corsa della capolista Potenza, vittoriosa 3-1 a Torre Annunziata contro il Savoia: decidono i gol di Bruschi al 24', Matheu al 34' e Russo all'85' dopo l'iniziale svantaggio per un gol di Meola al 13'. Sconfitto a Cerignola (1-0), torna al successo e prova a tenere il passo il Catania: 2-0 al Sorrento. Al Massimino vanno a segno Bruzzaniti al 24' e Cicerelli al 39'. Pari a reti inviolate tra Monopoli e Cosenza.