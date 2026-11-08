Il Catania si riscatta battendo il Sorrento, ma il Potenza vince ancora: sconfitto il Savoia in trasferta
Tredicesima giornata di campionato in Serie C. Nel girone C non si ferma la corsa della capolista Potenza, vittoriosa 3-1 a Torre Annunziata contro il Savoia: decidono i gol di Bruschi al 24', Matheu al 34' e Russo all'85' dopo l'iniziale svantaggio per un gol di Meola al 13'. Sconfitto a Cerignola (1-0), torna al successo e prova a tenere il passo il Catania: 2-0 al Sorrento. Al Massimino vanno a segno Bruzzaniti al 24' e Cicerelli al 39'. Pari a reti inviolate tra Monopoli e Cosenza.
Serie C, girone A: poker del Lecco alla Juve Next Gen, primo pari della capolista Cittadella
Ed è 0-0 anche nel girone A tra Giana Erminio e Cittadella: primo pareggio per la capolista veneta. Poker del Lecco alla Juventus Next Gen: sigilli di Casarotto al 6', Capello al 50', Manetti al 56' e Murillo al 72'. Dalle 17:30 si giocano Desenzano-Ospitaletto, Folgore Caratese-Carpi e Treviso-Novara.
Serie C, girone B: vincono Pescare e Torres, Campobasso-Livorno 1-1
Nel girone B Grosseto-Pescara 1-3: gol cancellato dal Var a Mastroianni, sblocca Erradi al 50', raddoppia Parigi al 52', accorcia le distanze Gaddini al 55', chiudue i conti Milan al 90'. Torres-Latina finisce 2-0: sblocca Bunino al 50', chiude i conti Corsinelli al 64'. Campobasso-Livorno 1-1: Leonardi porta avanti i padroni di casa al 5', ma Gabbiani al 39' firma il pareggio. Dalle 17:30 si giocano Pianese-Perugia e Sambenedettese-Guidonia.
Serie C, le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C
Serie C, ecco la situazione aggiornata in classifica girone per giorne: quella del giorne A, quella del girone B e quella del girone C. Continua la lotta serrata per la promozione in Serie B e quella per non retrocedere in Serie D.
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