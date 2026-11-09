Dove vedere Foggia-Barletta in tv? Sky o Dazn, orario
Si chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Derby pugliese allo "Zaccheria" il Foggia di Auteri ospita il Barletta di Paci. Gli ospiti in caso di successo agguanterebbero a quota 15 proprio i rossoneri, che invece sono alla ricerca dei tre punti per inseediare la zona playoff.
Foggia-Barletta, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 di oggi, lunedì 9 novembre, allo stadio "Zaccheria" di Foggia, dove si affronteranno i rossoneri e il Barletta.
Dove vedere Foggia-Barletta in diretta tv
La sfida Foggia-Barletta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Foggia-Barletta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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