Totti e Spalletti ancora insieme: il nuovo spot tv per Amaro Montenegro

Dove vedere Foggia-Barletta in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del girone C di Serie C: le info per seguire il match di oggi
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 09.11.2026, 16:52

Serie CFoggiaBarletta

Si chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Derby pugliese allo "Zaccheria" il Foggia di Auteri ospita il Barletta di Paci. Gli ospiti in caso di successo agguanterebbero a quota 15 proprio i rossoneri, che invece sono alla ricerca dei tre punti per inseediare la zona playoff.

Il Catania si riscatta battendo il Sorrento, ma il Potenza vince ancora: sconfitto il Savoia in trasferta

Foggia-Barletta, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 di oggi, lunedì 9 novembre, allo stadio "Zaccheria" di Foggia, dove si affronteranno i rossoneri e il Barletta.

Dove vedere Foggia-Barletta in diretta tv

La sfida Foggia-Barletta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Foggia-Barletta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutte le news
Serie C

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS