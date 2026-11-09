Dove vedere Foggia-Barletta in tv? Sky o Dazn, orario

Foggia-Barletta, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 di oggi, lunedì 9 novembre, allo stadio "Zaccheria" di Foggia, dove si affronteranno i rossoneri e il Barletta.

Dove vedere Foggia-Barletta in diretta tv

La sfida Foggia-Barletta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Foggia-Barletta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.