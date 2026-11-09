Ostiamare e Policlinico Campus Bio-Medico insieme per la salute maschile: a novembre screening gratuiti per le famiglie biancoviola

L'attenzione alle persone, alle famiglie e al territorio rappresenta uno dei valori fondanti dell' Ostiamare . Un impegno che va oltre il proprio quotidiano percorso di crescita e che si traduce nella volontà di promuovere iniziative concrete a favore della comunità, mettendo al centro il benessere e la qualità della vita.

In questa direzione si inserisce il nuovo progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico – Official Medical Partner dell'Ostiamare – nell’ambito di Novembre Azzurro, il mese internazionale dedicato alla salute maschile.

Nelle giornate del 12, 18 e 26 novembre, dalle 15:30 alle 18:30, saranno messi a disposizione controlli gratuiti, fino a esaurimento posti, rivolti agli uomini tra i familiari degli iscritti alla Scuola Calcio e al Settore Giovanile e i componenti dello staff del club. Il programma prevede un prelievo del sangue per il dosaggio del PSA (Antigene Prostatico Specifico), un esame che consente di monitorare i valori di un indicatore importante nella valutazione della salute prostatica e che, in presenza di eventuali alterazioni, può suggerire la necessità di ulteriori approfondimenti.

I prelievi saranno effettuati dai professionisti del Policlinico Campus Bio-Medico direttamente presso il Centro Sportivo Anco Marzio. Per partecipare è necessario prenotarsi a questo link. Qualora i risultati evidenziassero valori alterati, gli interessati potranno effettuare gratuitamente una visita urologica, così da approfondire la propria situazione con il supporto di uno specialista.

Un'iniziativa che vuole sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e incoraggiare una maggiore consapevolezza rispetto alla propria salute. Prendersi cura di sé, riconoscere il valore dei controlli periodici e non rimandare l'attenzione al proprio benessere sono gesti importanti, per sé stessi e per le persone che ci sono accanto.

L'Ostiamare continua così il suo impegno verso la propria comunità. L'attenzione alla salute, la prevenzione e il benessere delle persone non sono iniziative isolate, ma principi che appartengono all'identità stessa del club e al modo in cui intende vivere il proprio legame con il territorio.