Dove vedere Picerno-Bari in tv? Sky o Rai, orario

Il Bari di Massimo Rastelli non può sbagliare al "Donato Curcio" di Picerno , dove va in scena la sfida che vale la tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). I pugliesi hanno intenzione di tenere il passo della capolista Potenza e staccare nuovamente il Catania di Emilio Longo in classifica , mentre i lucani vogliono consolidare il loro piazzamento playoff, pur essendo attenti all'obiettivo salvezza.

Picerno-Bari, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, lunedì 9 novembre, allo stadio "Donato Curcio" di Picerno, teatro del confronto tra l'undici allenato da Guido Di Deo e il Bari di Massimo Rastelli. Direzione di gara affidata al Sig. Angelillo della sezione di Nola.

Dove vedere Picerno-Bari in diretta tv

La sfida Picerno-Bari sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, ma anche in chiaro su Rai Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Picerno-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, NOW e gratis su RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Accesso gratuito, tramite account social e/o credenziali personali, su RaiPlay. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.