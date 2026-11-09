Dove vedere Picerno-Bari in tv? Sky o Rai, orario

La squadra di Massimo Rastelli chiude la tredicesima giornata del girone C di Serie C sul campo dell'undici di Di Deo: le info per seguire il Monday Night
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2 min

Pubblicato il 09.11.2026, 17:21

Serie CPicernoBari

Il Bari di Massimo Rastelli non può sbagliare al "Donato Curcio" di Picerno, dove va in scena la sfida che vale la tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). I pugliesi hanno intenzione di tenere il passo della capolista Potenza e staccare nuovamente il Catania di Emilio Longo in classifica, mentre i lucani vogliono consolidare il loro piazzamento playoff, pur essendo attenti all'obiettivo salvezza.

Picerno-Bari, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, lunedì 9 novembre, allo stadio "Donato Curcio" di Picerno, teatro del confronto tra l'undici allenato da Guido Di Deo e il Bari di Massimo Rastelli. Direzione di gara affidata al Sig. Angelillo della sezione di Nola.

Il Catania si riscatta battendo il Sorrento, ma il Potenza vince ancora: sconfitto il Savoia in trasferta

Dove vedere Picerno-Bari in diretta tv

La sfida Picerno-Bari sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, ma anche in chiaro su Rai Sport. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Picerno-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, NOW e gratis su RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Accesso gratuito, tramite account social e/o credenziali personali, su RaiPlay. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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