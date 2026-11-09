Bari, solo un pari a Picerno: Rastelli a -9 dal Potenza. Colpo Barletta a Foggia

Si chiude ufficialmente la tredicesima giornata del campionato di Serie C , con i posticipi del lunedì andati in archivio nel gruppo B e nel girone C . Il Pineto liquida la pratica Vis Pesaro grazie al gol partita di Vigliotti su calcio di rigore, mentre il Bari di Massimo Rastelli non va oltre l'1-1 sul campo del Picerno e perde terreno dalla capolista Potenza in classifica . Colpo del Barletta a Foggia nel sentitissimo derby pugliese.

Picerno-Bari 1-1, Bianchi risponde a Kanouté: Rastelli a -9 dalla capolista Potenza

Allo stadio "Donato Curcio" di Picerno, dopo una prima frazione povera di emozioni, è l'ex Avellino Kanouté a sbloccare il match, punendo Cerofolini su assist di Abreu al minuto 59. Pochi minuti più tardi, però, Rastelli indovina i cambi e al 69' può esultare per il pareggio realizzato da Flavio Bianchi, bravo a finalizzare il passaggio di Karlo Butic. Finisce così in terra lucana, ma è un pari agrodolce per i pugliesi, che non riescono a tenere il passo del Potenza di Tisci e restano a -9 dalla vetta della classifica.

Barletta corsaro a Foggia, la Cavese pareggia ad Altamura

Ad Altamura da segnalare il primo gol stagionale di Nicola Dipinto, che al 14' sblocca la sfida con la Cavese di Masitto. Non si fa attendere la reazione dei metelliani, che al 25' trovano il pari con il solito Orlando. Nella ripresa, è un gran gol di Michele Grande a riportare avanti i padroni di casa al 59'. Nel finale, però, è un gioiello di Minaj a fissare il punteggio sul 2-2 e a regalare ai campani un punto prezioso in trasferta. Allo "Zaccheria" di Foggia, invece, è Alexis Ferrante ad aprire le marcature dopo 28 minuti, gelando il pubblico di fede rossonera. Ai satanelli non basta un discreto secondo tempo per riequilibrare l'incontro: finisce 1-0 per il Barletta, che si aggiudica un derby importantissimo e sale a quota 15.