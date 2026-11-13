Ronaldinho è in Italia: domenica il ritorno in campo nel derby Ravenna-Forlì

Il conto alla rovescia è finito: la promessa fatta al Ravenna mesi fa sta per diventare realtà. Ronaldinho ha lasciato Barcellona ed è atterrato a Forlì, proprio nella città della squadra che domenica 15 novembre affronterà con la maglia giallorossa. Ad attenderlo in aeroporto il presidente Ignazio Cipriani e Lorenzo Tonetti. A 46 anni, e a undici dall’ultima volta in una partita ufficiale , l’ex Pallone d’Oro si prepara così a vivere da protagonista il derby romagnolo di Serie C . Si gioca domenica alle 17.30 al Benelli e Ronaldinho avrà sulle spalle il numero 10 della squadra allenata da Mandorlini.

Mandorlini spiega l'esordio di Ronaldinho

Sarà proprio l'allenatore a decidere tempi e modi dell’esordio, e le sue intenzioni sono già chiare. Intervenuto ai microfoni di Sky e in conferenza stampa, Andrea Mandorlini ha spiegato: "Ronaldinho? Entrerà in campo nel secondo tempo. In che ruolo? Là davanti, sarà libero di trovarsi la posizione, come è giusto che sia per i campioni di questa portata".

Ronaldinho al Ravenna, il racconto dell'arrivo

Dietro l’arrivo di Ronaldinho c’è soprattutto il rapporto personale con Cipriani. Il presidente giallorosso è amico del brasiliano e già a dicembre dello scorso anno c’era stato un primo contatto. Cipriani, che ha rilevato la società due anni fa, ha voluto inserire Ronaldinho anche come socio, con l’obiettivo dichiarato di riportarlo sul terreno di gioco almeno per una partita. Il tesseramento era stato annunciato a Miami, poi è arrivato il bagno di folla con i tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna, in occasione della presentazione della squadra. Già allora Mandorlini aveva definito l’iniziativa un’operazione di marketing di altissimo livello, garantendo che il pubblico avrebbe visto Ronaldinho in campo. Una promessa che domenica diventerà realtà. A ottobre è arrivata l’ufficialità della data.