Mike Repole acquisisce la quota di maggioranza dello Spezia: "Vogliamo costruire qualcosa di significativo e duraturo"

Mike Repole acquisisce la quota di maggioranza dello Spezia Calcio e, insieme a Tom Roberts , si impegna a costruire un futuro a lungo termine per il Club. C'è l'annuncio ufficiale: "Spezia Calcio è lieto di annunciare che l’imprenditore e investitore americano Mike Repole ha siglato un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza del Club, diventando così il nuovo proprietario di controllo e unendo le forze con Tom Roberts per guidare la crescita e il successo a lungo termine della storica società calcistica del Golfo dei Poeti. Questo annuncio segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per lo Spezia Calcio , che unisce l’esperienza imprenditoriale di Repole , la sua passione per lo sport e la comprovata capacità di creare imprese di successo, con l’impegno costante di Roberts nei confronti del Club. Insieme, condividono la visione di creare un’organizzazione stabile, sostenibile e competitiva che onori la tradizione dello Spezia , ponendolo al contempo sulle basi per una crescita e un successo continui. Fondato nel 1906, lo Spezia Calcio, che lo scorso 10 ottobre ha celebrato il suo 120° anniversario, vanta una ricca storia e un profondo legame con la città della Spezia e i suoi appassionati tifosi. La nuova partnership tra i proprietari riconosce l’importanza di preservare tale eredità, cogliendo al contempo le opportunità per rafforzare il futuro del Club".

Repole: "Incredibilmente colpito dalla lealtà e dalla passione dei tifosi dello Spezia"

Mike Repole ha commentato: “Lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita e ho sempre creduto nel suo potere di unire le persone e creare un senso di comunità. Cresciuto in una famiglia italo-americana nel Queens, sono stato circondato dallo stesso orgoglio, dalla stessa passione, dalla stessa lealtà e dallo stesso senso di comunità che vedo a La Spezia. Lo Spezia è un club con una storia e una tradizione incredibili e tifosi appassionati, ed è proprio questo che rende questa opportunità così speciale. Sono rimasto incredibilmente colpito dalla lealtà e dalla passione dei tifosi che sostengono questa squadra in ogni momento, sia nei momenti di gloria che in quelli di difficoltà, indipendentemente dalla serie in cui milita. Nutro un enorme rispetto per il popolo spezzino e per l’orgoglio che provano per la propria città. Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte di questa comunità. Sono entusiasta di unire le forze con Tom e l’intera organizzazione dello Spezia per costruire qualcosa di significativo e duraturo. Ci avviciniamo a questa avventura con enorme rispetto per ciò che questo Club rappresenta, con un impegno per il suo futuro e con l’ambizione di aiutare lo Spezia a raggiungere il suo pieno potenziale. Vogliamo costruire qualcosa di cui questa città e i suoi tifosi possano andare fieri per le generazioni a venire”.

Spezia, il presidente Stillitano rimarrà in carica

Una priorità fondamentale del gruppo proprietario sarà garantire continuità e stabilità al Club. L’attuale dirigenza dello Spezia, guidata dal presidente del Club Charlie Stillitano, rimarrà in carica, assicurando continuità nelle operazioni quotidiane e consentendo all’organizzazione di consolidare le basi e lo slancio attuali. Sotto la guida di Tom Roberts, lo Spezia ha gettato solide basi e ha ritrovato slancio sul campo. Il Club è attualmente in testa alla classifica del proprio campionato, a testimonianza della leadership di Roberts e del presidente del Club, Charlie Stillitano, oltre che della dedizione dei giocatori, degli allenatori, della dirigenza e dello staff. Questo costituisce una base entusiasmante su cui la nuova partnership di proprietà potrà costruire il proprio futuro.

Roberts: "Ingresso Repole entusiasmante opportunità per consolidare i progressi"

Tom Roberts ha aggiunto: “Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato allo Spezia e delle basi che abbiamo gettato. L’ingresso di Mike nel gruppo di proprietari rappresenta un’entusiasmante opportunità per consolidare questi progressi. Mike e io condividiamo la fiducia nel potenziale dello Spezia Calcio e l’impegno a costruire un futuro solido e sostenibile per il Club. Lui comprende l’importanza di rispettare la storia del Club, i suoi tifosi e la comunità, pur riconoscendo al contempo le opportunità che ci attendono. Siamo entusiasti di ciò che potremo realizzare insieme e rimaniamo impegnati a garantire la stabilità e la leadership necessarie affinché lo Spezia continui ad andare avanti.” La visione a lungo termine prevede il sostegno alla continua competitività del Club sul campo, esplorando al contempo opportunità relative alla formazione dei giocatori, al calcio giovanile e femminile, alle strutture e all’esperienza complessiva dei tifosi. Questi ambiti riflettono un impegno più ampio nello sviluppo di un’organizzazione calcistica sostenibile, in grado di prosperare sia dentro che fuori dal campo.