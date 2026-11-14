Dove vedere Bari-Foggia in tv? Sky o Dazn, orario

È il giorno di Bari-Foggia . Al "San Nicola" si gioca il sentitissimo derby pugliese, valido per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. La squadra di Massimo Rastelli , reduce dal quarto pareggio consecutivo in quel di Picerno, continua ad inseguire la capolista Potenza, mentre è crisi per la formazione di Gaetano Auteri, che arriva dal ko interno nella straregionale con il Barletta.

Bari-Foggia, l'orario del derby

Calcio d'inizio previsto per le ore 17:30 allo stadio "San Nicola" di Bari, dove la squadra di Massimo Rastelli ospita il Foggia di Gaetano Auteri. Direzione di gara affidata al sig. Domenico Castellone della sezione di Napoli.

Dove vedere Bari-Foggia in diretta tv

La sfida Bari-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Foggia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.