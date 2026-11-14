Dove vedere Albinoleffe-Brescia in tv? Sky o Dazn, orario
Union Brescia chiamata a vincere per mettere pressione alla capolista Cittadella, distante appena tre lunghezze. Corini in emergenza a Zanica, dove mancheranno Armanini, Crespi, Di Molfetta, Sørensen, Zennaro e Sina, con quest'ultimo convocato dalla Nazionale albanese. L'avversario di turno sarà l'Albinoleffe, attualmente al nono posto in classifica con 17 punti all'attivo.
Albinoleffe-Brescia, l'orario
Il match del girone A di Serie C andrà in scena oggi, sabato 14 novembre, alle ore 14:30 nella splendida cornice dell'Albinoleffe Stadium di Zanica, primo impianto di proprietà di una squadra della terza serie italiana.
Dove vedere Albinoleffe-Brescia in diretta tv
Albinoleffe-Union Brescia sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Sky Sport 251 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Albinoleffe-Brescia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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