Patierno lancia il Casarano di Zauri: Picerno ko. Risorge la Vis Pesaro, colpaccio del Brescia
Gol, emozioni e colpi di scena: è quanto accaduto nel sabato della 14esima giornata di Serie C. Partiamo dal girone C, dove il Casarano di mister Luciano Zauri torna alla vittoria dopo il pari beffa con il Foggia e la sconfitta di misura sul campo della Casertana: i rossoazzurri piegano 3-1 il Picerno tra le mura amiche dello stadio 'Capozza', salendo a quota 19 punti in classifica, alle porte della zona playoff. Decisiva la doppietta dell'ex Avellino Patierno, in gol al 24' e al 69', e il guizzo di Grandolfo (53'). Ai lucani di mister Di Deo, inchiodati a 19 punti in classifica e in dieci nel finale di gara per l'espulsione di Bellodi, non è bastata la rete di Pugliese - per il momentaneo 1-1 - al tramonto del primo tempo (45+2').
Casarano-Picerno 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Risorge la Vis Pesaro: tripletta di Konate alla Pianese. Pari tra Reggiana e Livorno
Nel girone B spicca il ritorno alla vittoria, dopo quasi due mesi, della Vis Pesaro fanalino di coda. I biancorossi di Aglietti superano 4-2 la Pianese: dopo essere andati sotto al 19' (gol di Fabrizi), i padroni di casa esaltano il 'Benelli' volando sul 3-1, grazie alla doppietta di Konate (37' e 43') e alla rete di Bailo (39'). Nel secondo tempo i bianconeri di Zanchetta accorciano le distanze con Ercolani al 59' e, tre minuti dopo, si ritrovano in superiorità numerica, complice il rosso diretto a Nicastro (62'). Quando tutti si aspettano il forcing della Pianese, arriva il poker della Vis, ancora in gol con Konate che, al 72', firma la sua personale tripletta. Vittoria fondamentale per i marchigiani che lasciano, almeno per una notte, l'ultimo posto in classifica agganciando al penultimo posto il Gubbio (impegnato alle 17:30 contro il Grosseto), a 8 punti. I bianconeri toscani restano invece in piena zona playout, a 13 punti. Finisce invece senza reti il big match del 'Mapei Stadium' tra la Reggiana di Tesser e il Livorno di Cristiano Lucarelli: entrambe le formazioni fanno un piccolo passo in avanti in classifica e salgono a quota 21 punti.
Vis Pesaro-Pianese 4-2: cronaca, tabellino e statistiche
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