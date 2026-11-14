Patierno lancia il Casarano di Zauri: Picerno ko. Risorge la Vis Pesaro, colpaccio del Brescia

Gol, emozioni e colpi di scena: è quanto accaduto nel sabato della 14esima giornata di Serie C. Partiamo dal girone C, dove il Casarano di mister Luciano Zauri torna alla vittoria dopo il pari beffa con il Foggia e la sconfitta di misura sul campo della Casertana: i rossoazzurri piegano 3-1 il Picerno tra le mura amiche dello stadio 'Capozza', salendo a quota 19 punti in classifica, alle porte della zona playoff. Decisiva la doppietta dell'ex Avellino Patierno, in gol al 24' e al 69', e il guizzo di Grandolfo (53'). Ai lucani di mister Di Deo, inchiodati a 19 punti in classifica e in dieci nel finale di gara per l'espulsione di Bellodi, non è bastata la rete di Pugliese - per il momentaneo 1-1 - al tramonto del primo tempo (45+2').