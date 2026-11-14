Bari-Foggia diretta Serie C: segui il derby pugliese, il risultato LIVE

17:55
24' - Smeraldi impegna Cerofolini
Tentativo dalla distanza di Smeraldi: Cerofolini riesce addirittura a bloccare.
17:53
22' - Gol di Mantovani: Bari-Foggia 1-1
Gol di tacco al volo sugli sviluppi di un corner per il capitano del Bari: al San Nicola torna tutto in parità.
17:51
19' - Cross pericoloso di Anzolin
Bianchi non arriva per un soffio su un bel cross di Anzolin: Bari pericolso.
17:48
17' - Ravasio ci prova di testa
Colpo di testa troppo centrale di Ravasio su un cross di Del Sole: para senza problemi Cerofolini.
17:47
16' - Nessuna ammonizione per Maggiore
Nessuna ammonizione per Maggiore alla fine: solo un richiamo verbale.
17:36
5' - Ammonito Maggiore
Giallo per proteste sventolato a Maggiore, che recriminava una fallo su di lui all'inizio dell'azione del gol di Del Sole.
17:35
4' - Gol di Del Sole: Bari-Foggia 0-1!
Del Sole sblocca subito il derby al San Nicola con una perla: dopo un uno-due con Todisco, il numero 10 del Foggia libera un mancino imprendibile per il vantaggio Foggia. Poi la dedica alla figlia durante l'esultanza.
17:31
1' - Al via Bari-Foggia!
Primo possesso per il Foggia.
17:28
San Nicola quasi deserto
Se per i residenti nella provincia di Foggia è stata vietata la vendita dei biglietti, i tifosi del Bari sono in contestazione verso la proprietà. Risultato? Stadio quasi deserto.
17:25
Derby numero 55 tra Bari e Foggia
Quello che sta per iniziare è il cinquantacinquesimo derby della storia tra Bari e Foggia.
17:23
La panchina del Foggia
A disposizione: Saro, Testa, Di Pasquale, Coulibaly, Petito, Haoudi, Panico, Luciani, Maestrelli, Merdji, Ngana, Parisy, Chiara, Clerge
17:09
La panchina del Bari
A disposizione: Pissardo, Gomez, Manzari, Tribuzzi, Mane, Vicari, Burgio, Colangiuli, Celli, Cocetta, Esposito M.
16:55
Foggia, la formazione ufficiale
FOGGIA (3-4-3): Marfella; Todisco, Azarovs, Seck; Touré, Gallo (c), Zuccon, Smeraldi; Del Sole, Ravasio, Oviaszach. All. Auteri
16:50
Bari, la formazione ufficiale
BARI (4-3-3): Cerofolini, Mogos, Mantovani (c), Elia, Anzolin, Darboe, Mendicino, Maggiore, Della Morte, Bianchi, Butic. All. Rastelli
16:37
Serie C, la classifica
Il Bari attualmente si trova al secondo posto in classifica nel girone C di Serie C a 23 punti. Il Foggia, invece, attualmente è sedicesimo con 15 punti. LEGGI QUI