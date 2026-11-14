Serie C Girone C

sabato 14 novembre 2026

San Nicola

BariBari
FoggiaFoggia

2 - 1

31' 1° tempo

  • V. Mantovani, 22' (ass. : M. Della Morte)
  • L. Mendicino, 25'

Serie C Girone C

sabato 14 novembre 2026

San Nicola

Arbitro Domenico Castellone

  • F. Del Sole, 4' (ass. : G. Todisco)

Arbitro Domenico Castellone

Bari-Foggia diretta Serie C: segui il derby pugliese, il risultato LIVE

Il San Nicola sarà il teatro della sfida della quattordicesima giornata del girone C: aggiornamenti in tempo reale
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6 min

Pubblicato il 14.11.2026, 16:30 (Aggiornato il 14.11.2026, 18:01)

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Nel corso di questa sosta per le nazionali non si ferma la Serie C. In occasione della quattordicesima giornata, il girone C mette in scena la sfida tra il derby pugliese tra il Bari e il Foggia. I padroni di casa, secondi in classifica, vogliono mantenere la scia del Potenza, mentre gli ospiti con un successo farebbero un balzo in avanti nella parte destra della classifica. Segui la diretta di Bari-Foggia sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

18:00

29' - Elia decisivo su Oviaszach

Deviazione decisiva in angolo di Elia su un tiro a botta sicura di Oviaszach.

17:56

25' - Gol di Mendicino: Bari-Foggia 2-1!

Gallo sbaglia in uscita, Mendicino recupera e con uno strano pallonetto beffa il portiere del Foggia: il Bari l'ha ribaltata al San Nicola.

17:55

24' - Smeraldi impegna Cerofolini

Tentativo dalla distanza di Smeraldi: Cerofolini riesce addirittura a bloccare.

17:53

22' - Gol di Mantovani: Bari-Foggia 1-1

Gol di tacco al volo sugli sviluppi di un corner per il capitano del Bari: al San Nicola torna tutto in parità.

17:51

19' - Cross pericoloso di Anzolin

Bianchi non arriva per un soffio su un bel cross di Anzolin: Bari pericolso.

17:48

17' - Ravasio ci prova di testa

Colpo di testa troppo centrale di Ravasio su un cross di Del Sole: para senza problemi Cerofolini.

17:47

16' - Nessuna ammonizione per Maggiore

Nessuna ammonizione per Maggiore alla fine: solo un richiamo verbale.

17:36

5' - Ammonito Maggiore 

Giallo per proteste sventolato a Maggiore, che recriminava una fallo su di lui all'inizio dell'azione del gol di Del Sole.

17:35

4' - Gol di Del Sole: Bari-Foggia 0-1!

Del Sole sblocca subito il derby al San Nicola con una perla: dopo un uno-due con Todisco, il numero 10 del Foggia libera un mancino imprendibile per il vantaggio Foggia. Poi la dedica alla figlia durante l'esultanza.

17:31

1' - Al via Bari-Foggia!

Primo possesso per il Foggia.

17:28

San Nicola quasi deserto

Se per i residenti nella provincia di Foggia è stata vietata la vendita dei biglietti, i tifosi del Bari sono in contestazione verso la proprietà. Risultato? Stadio quasi deserto.

17:25

Derby numero 55 tra Bari e Foggia

Quello che sta per iniziare è il cinquantacinquesimo derby della storia tra Bari e Foggia.

17:23

La panchina del Foggia

A disposizione: Saro, Testa, Di Pasquale, Coulibaly, Petito, Haoudi, Panico, Luciani, Maestrelli, Merdji, Ngana, Parisy, Chiara, Clerge

17:09

La panchina del Bari

A disposizione: Pissardo, Gomez, Manzari, Tribuzzi, Mane, Vicari, Burgio, Colangiuli, Celli, Cocetta, Esposito M.

16:55

Foggia, la formazione ufficiale

FOGGIA (3-4-3): Marfella; Todisco, Azarovs, Seck; Touré, Gallo (c), Zuccon, Smeraldi; Del Sole, Ravasio, Oviaszach. All. Auteri

16:50

Bari, la formazione ufficiale

BARI (4-3-3): Cerofolini, Mogos, Mantovani (c), Elia, Anzolin, Darboe, Mendicino, Maggiore, Della Morte, Bianchi, Butic. All. Rastelli
 

16:37

Serie C, la classifica

Il Bari attualmente si trova al secondo posto in classifica nel girone C di Serie C a 23 punti. Il Foggia, invece, attualmente è sedicesimo con 15 punti. LEGGI QUI

16:31

Manca sempre meno al calcio d'inizio

Il calcio d'inizio di Bari-Foggia al San Nicola è in programma alle 17:30.

Stadio San Nicola - Bari

 

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