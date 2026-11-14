Ronaldinho che classe con il pallone, altro che Intelligenza Artificiale: il primo allenamento con il Ravenna è iconico

Non è finzione, non è intelligenza artificiale, non è un video ritoccato con effetti speciali. Ronaldihno è tornato ad allernarsi e a distribuire magia in campo, con il suo piede educato che non ha perso lo smalto dei tempi del nel Paris Saint-Germain, Barcellona, del Milan, del Flamengo e ovviamente della nazionale brasiliana. La barba è bianca ma la classe è sempre la stessa. Dinho è arrivato ieri in Italia per unirsi al Ravenna oggi, e partecipare all'allenamento previsto allo stadio Benelli, in vista del derby contro il Forlì di domani alle ore 17.30 per la 14ª giornata di Serie C .

Applausi per Dinho

A 46 anni l'attaccante brasiliano si è messo subito in mostra con il pallone tra i piedi ammaliando tutti, compagni di squadra, l'allenatore Andrea Mandorlini e addeti ai lavori, con qualche passaggio a effetto condito da stop, palleggi, dribbling, elastici e chi più ne ha più ne metta. Un talento cristallino che non si è sbiadito nonostante la lontananza dal rettangolo verde e che è stato poi celebrato dalla società con cori e applausi. Mandorlini in conferenza stampa aveva detto che lo avrebbe impiegato nel secondo tempo del match, ma oggi dopo averlo visto in azione, ha lasciato intendere che potrebbe invece schierarlo dal primo minuto nel tridente offensivo. Alcuni momenti della sua prima rifiniturao sono stati raccolti in un video, pubblicato anche sui social dal club romagnolo: "La leggenda brasiliana ha abbracciato il progetto del Ravenna promettendo di giocare una partita ufficiale, la promessa è diventata realtà".