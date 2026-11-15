Dove vedere Salernitana-Catania in tv? Sky o Dazn, orario
Salernitana-Catania, palla al centro. Si va in campo per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. I granata di Di Bari non vincono da cinque giornate, sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro l'Inter Under 23 (1-0) e con 15 punti in classifica sono attualmente invischiati nella lotta per non retrocedere. I rossazzurri di Longo arrivano al match dopo il successo per 2-0 al Massimino contro il Sorrento e cercano continuità per mantenere quantomeno inalterato il gap di ritardo (-10) dalla capolista Potenza e tornare a -1 dal Bari secondo (vittorioso per 3-2 nel derby contro il Foggia).
Salernitana-Catania, l'orario
Salernitana-Catania è in programma oggi, domenica 15 novembre, alle ore 14:30, allo stadio Arechi di Salerno. Direzione di gara affidata a Nicolò Dorillo della sezione AIA di Torino, coadiuvato dagli assistenti di linea Pignatelli e Meraviglia. Quarto uomo Mastrodomenico. Operatore FVS Marchese.
Dove vedere Salernitana-Catania in diretta tv
Salernitna-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Salernitana-Catania, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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