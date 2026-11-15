Dove vedere il ritorno in campo di Ronaldinho in Ravenna-Forlì in tv? Sky o Dazn, orario

Ronaldinho è pronto a fare il suo ritorno in campo in occasione di Ravenna-Forlì , gara valida per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C . Il fuoriclasse brasiliano è il più atteso di una sfida importantissima in chiave classifica perché i padroni di casa, reduci da tre vittorie consecutive, vogliono quantomento tenere il passo della capolista Spezia (+6, impegnata al Picco contro il Vado), mentre gli ospiti vogliono dare continuità al successo interno sul Gubbio per essere certi di confermarsi fuori dalla zona retrocessione.

Ravenna-Forlì, l'orario

Ravenna-Forlì è in programma oggi, domenica 15 novembre, alle ore 17:30, allo stadio Bruno Benelli di Ravenna. Direzione di gara affidata a Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa, coadiuvato dagli assistenti di linea Nechita e Nicosia. Quarto uomo Renzi. Operatore FVS Mambelli.

Dove vedere Ravenna-Forlì in diretta tv

Ravenna-Forlì sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ravenna-Forlì, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. La partita sarà, però, fruibile anche in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport e in diretta streaming su SkySport.it. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.