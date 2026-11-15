Dove vedere Guidonia-Ostiamare in tv? Sky o Dazn, orario
Guidonia-Ostiamare, tempo di derby. Tutto pronto per la sfida tra i due club laziali, valida per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C. Il Guidonia ci arriva dalla vittoria in trasferta contro la Sambenedettese (2-1), l'Ostiamare dal ko interno contro la capolista Spezia (4-0). In palio punti pesanti sia in chiave playoff sia in chiave salvezza.
Guidonia-Ostiamare, l'orario
Guidonia-Ostiamare è in programma oggi, domenica 15 novembre, alle ore 14:30, allo stadio Citta dell'Aria di Guidonia Montecelio. Direzione di gara affidata a Davide Ammanati della sezione AIA di Firenze, coadiuvato dagli assistenti di linea Sbardella e Veli. Quarto uomo Pacella. Operatore FVS Raccanello.
Dove vedere Guidonia-Ostiamare in diretta tv
Guidonia-Ostiamare sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Guidonia-Ostiamare, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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