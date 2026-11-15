Dove vedere Cosenza-Casertana in tv? Sky o Dazn, orario

Cosenza-Casertana, l'orario

Cosenza-Casertana è in programma oggi, domenica 15 novembre, alle ore 17:30, allo stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Direzione di gara affidata a Michele Buzzone della sezione AIA di Enna, coadiuvato dagli assistenti di linea Testaì e Riccobene. Quarto uomo Toro. Operatore FVS Galluzzo.

Dove vedere Cosenza-Casertana in diretta tv

Cosenza-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cosenza-Casertana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.