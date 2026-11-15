Il numero di maglia, la posizione in campo e la tribuna speciale: tutti i segreti sul ritorno di Ronaldinho
RAVENNA - Silenzio, gioca Ronaldinho. Che al “Bruno Benelli”, oggi pomeriggio (ore 17.30, diretta su Sky e Now) nel derby del Ravenna contro il Forlì, promette spettacolo e magari pure un gol. Gliene manca uno per raggiungere 300 reti ufficiali in carriera.
Ronaldinho titolare con la maglia numero 10
Il brasiliano vuole riuscirci scendendo subito in campo, titolarissimo con la maglia numero 10. Ieri mattina la rifinitura, facendosi desiderare come una star visto il forte ritardo, dopo il blitz venerdì sera al ristorante giusto per qualche foto coi compagni. Lo spinge il presidente giallorosso Ignazio Cipriani: «Lo abbiamo voluto per un’idea nata con la fantasia, è stato un’ispirazione per tutti i bambini che hanno giocato almeno una volta a calcio». Andrea Mandorlini, che ha giocato e allenato in Serie A, lo farà partire titolare: «Starà là davanti, libero di trovarsi la posizione, com’è giusto che sia per i campioni di questa portata».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS