Il numero di maglia, la posizione in campo e la tribuna speciale: tutti i segreti sul ritorno di Ronaldinho

Ronaldinho titolare con la maglia numero 10

Il brasiliano vuole riuscirci scendendo subito in campo, titolarissimo con la maglia numero 10. Ieri mattina la rifinitura, facendosi desiderare come una star visto il forte ritardo, dopo il blitz venerdì sera al ristorante giusto per qualche foto coi compagni. Lo spinge il presidente giallorosso Ignazio Cipriani: «Lo abbiamo voluto per un’idea nata con la fantasia, è stato un’ispirazione per tutti i bambini che hanno giocato almeno una volta a calcio». Andrea Mandorlini, che ha giocato e allenato in Serie A, lo farà partire titolare: «Starà là davanti, libero di trovarsi la posizione, com’è giusto che sia per i campioni di questa portata».