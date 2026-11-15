Il Catania cade all'Arechi: Achik decisivo per la Salernitana. L'Ostiamare si salva nel finale

La Salernitana si prende il big match della quattordicesima giornata del girone C e batte 1-0 il Catania all’Arechi . Primo tempo equilibrato con occasioni da una parte e dall'altra. Nella ripresa i granata alzano i giri e al 55' Achik colpisce la traversa con un destro da fuori. È solo la prova generale: due minuti dopo l’esterno ci riprova, questa volta di sinistro, e trova l’angolino basso per il gol che decide la partita. Il forcing del Catania nel finale non basta.

Pari tra Novara e Lecco

Al Piola finisce 1-1 tra Novara e Lecco. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena cinque minuti con Sidler, ma prima dell’intervallo i piemontesi riportano tutto in parità: al 41' Da Graca firma il pareggio, che resiste fino al triplice fischio. Il resto del girone scende in campo alle 17:30, con Juventus U23-Treviso, Cittadella-Folgore Caratese e Pergolettese-Pro Vercelli.

Tris del Pescara, lo Spezia vince ancora

L’Ostiamare pareggia 2-2 sul campo del Guidonia Montecelio. Spinosa porta avanti la squadra del presidente De Rossi poco dopo l'ora di gioco. Poi un finale folle: Ferrari pareggia, Vertainen porta avanti i padroni di casa e Parigini al 96' firma la rete del pareggio. Pomeriggio facile per il Pescara, che chiude la sfida con la Sambenedettese già nel primo tempo. All’Adriatico apre le marcature Valzania, al 18' raddoppia Erradi, poi a un minuto dall’intervallo è lo stesso Erradi a servire Inglese per il 3-0. Nel finale Candellori prova a riparire la partita ma non basta. Prosegue la cora della capolista Spezia, che vince 3-0 contro il Vado grazie ai gol di Cazzadori, Jimenez e Joselito. Alle 17:30 al Benelli si gioca il derby romagnolo Ravenna-Forlì, la partita scelta per l’esordio di Ronaldinho con la maglia giallorossa. A 46 anni, e a più di dieci anni dalla sua ultima gara ufficiale, il fuoriclasse brasiliano torna in campo.

Il Potenza non si ferma più

Il Potenza è sempre più primo. Contro la Scafatese i rossoblù sbloccano la partita dopo un minuto con Selleri, poi nella ripresa chiudono i conti in due minuti con Russo al 52' e D’Auria al 54'. Nel recupero Petrungaro cala il poker. Con questo 4-0 salgono a quota 35 e allungano ancora sulle inseguitrici. La Cavese supera 1-0 il Crotone grazie a Fusco, che segna al 48' su assist di Minaj. A Giugliano invece il Savoia vince 3-2: gli ospiti passano al 6' con Martina e Baldé pareggia al 28'. Prima dell’intervallo Nepi riporta avanti il Savoia, che al 75' allunga con Yeboah Ankrah, e al 90' Udoh segna il gol che serve solo ad accorciare le distanze. Alle 17:30 si chiude la giornata con Barletta-Team Altamura e Cosenza-Casertana.