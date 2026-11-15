Fognini e la battuta su Ronaldinho: "Io sono dell'altra sponda ma devo dire che..."

Fognini: "Ronaldinho? Vorrei giocare anche io"

Alle telecamere di Sky Sport, prima della partita, Fabio Fognini ha spiegato: "Vorrei giocare anche io. Ronaldinho penso sia l'idolo di chiunque, anche se io, calcisticamente parlando, sono dell'altra sponda (grande tifoso dell'Inter). Ronaldinho è un'icona di questo sport, quando mi hanno chiesto di venire ho subito accettato. Ricordo? Me lo ricordo al Barcellona, al Psg. Mio figlio ha visto un documentario in cui ha fatto gol all'esordio".

Dida sul ritorno in campo di Ronaldinho: "Una cosa veramente incredibile"

Dida ha poi aggiunto: "È veramente una cosa incredibile. Non giocava da poco più di undici anni. È impressionante la gente che è venuto a vederlo, sono contento. Sono veramente felice, spero che possa fare un po' di numeri. Anche io volevo un'opportunità così. Lui è sempre stato fantastico. Il più grande showman del calcio italiano, aveva una potenzialità incredibile. È una persona allegra e felice, peccato che gli anni passino per tutti. Ha fatto molto bene al Gremio, si vedeva la sua capacità di controllare la palla. Per lui è facile, riesce a fare cose impossibili per le persone normali".

Serginho: "Ronaldinho trasmette passione a tutti"

Serginho ha concluso: "Lui vive con il pallone, trasmette passione a tutti. Ricordi? Quelli del Mondiale e poi l’assist per Giuly nella sconfitta nostra a San Siro contro il Barcellona".