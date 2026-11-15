Ronaldinho: "Torno a giocare? Se il presidente mi chiama..."

Il ritorno di Ronaldinho: "Giocare mi rende felice"

Ai microfoni di Sky, Dinho ha spiegato: "Sono stati quarantacinque minuti troppo veloci, il calcio per me è sempre stato così. Torno a giocare? Ancora non lo so, non escludo il ritorno, dipende dal presidente. Se mi chiama torno. Giocare mi rende felice, vivere i momenti negli spogliatoi e tutto questo è bellissimo. Il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita".