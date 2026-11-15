Ronaldinho: "Torno a giocare? Se il presidente mi chiama..."
Il ritorno in campo a poco più di undici anni dal ritiro, il tocco che ha dato il via all'azione del vantaggio del Ravenna al Benelli contro il Forlì, firmato da Donati. La sostituzione al termine del primo tempo del match, valido per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C, per far posto a Maggio: il Ronaldinho day si è concluso con le dichiarazioni a fine primo tempo del fuoriclasse brasiliano.
Il ritorno di Ronaldinho: "Giocare mi rende felice"
Ai microfoni di Sky, Dinho ha spiegato: "Sono stati quarantacinque minuti troppo veloci, il calcio per me è sempre stato così. Torno a giocare? Ancora non lo so, non escludo il ritorno, dipende dal presidente. Se mi chiama torno. Giocare mi rende felice, vivere i momenti negli spogliatoi e tutto questo è bellissimo. Il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita".
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