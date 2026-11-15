Quanto guadagna Ronaldinho? Le indiscrezioni sullo stipendio a Ravenna e non solo

Ravenna-Forlì è diventata oggi pomeriggio una partita storica, che verrà raccontata di padre in figlio e dai nonni ai nipoti. Il derby romagnolo del girone B di Serie C, andato in scena allo stadio è stato Benelli, il palcoscenico romanticissimo del ritorno in campo di Ronaldinho, a 46 anni e dopo 11 anni di lontanza dal campo (era il 28 settembre 2015 e vestiva la maglia del Fluminense) e a 16 dall'ultima apparizione in un campionato italiano (con la maglia del Milan nel match contro la Roma del 18 dicembre 2010). Un momento davvero emozionante e nostalgico, che ha visto Dinho gicoare tutto il primo tempo per essere poi sostituito prima dell'intervallo, salutando tutti con gli occhi lucidi e le lacrime trattenute ricevendo una sontuosa standing ovations. Cori, ovazioni, striscioni, sciarpe, vecchie maglie del Barcellona e non solo. La leggende brasiliana, che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2005, è stato sommerso dall'affetto e dall'amore dei tifosi del Ravenna, di quelli avversari, dei compagni di squadra, di tutti i calciatori in campo e da entrambe le dirigenze dei club, per non parlare dei bimbi e della terna arbitrale: tutti hanno chiesto un selfie e hanno salutato affettuosamente Dinho. Sul terreno verde ha sfiorato un assist da un corner, ha contribuito all'azione del vantaggio di Donati e ha mostrato a tutti quanto ancora talento ci sia nei suoi piedi educati. Ad incoraggiarlo a bordo campo anche alcune vecchie glorie del calibro di Dida, Serginho e il tennista Fabio Fognini. Sportivi che "aspettavano " di vederlo segnare il 300° gol della sua carriera professionistica, visto che Ronaldinho era infatti fermo a quota 299 gol. Un appuntamento rimandato... per ora. Come precisato dal brasiliano ai microfoni di Sky Sport: "Se il presidente Cipriani mi chiama, torno".