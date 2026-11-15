Quanto guadagna Ronaldinho? Le indiscrezioni sullo stipendio a Ravenna e non solo
Ravenna-Forlì è diventata oggi pomeriggio una partita storica, che verrà raccontata di padre in figlio e dai nonni ai nipoti. Il derby romagnolo del girone B di Serie C, andato in scena allo stadio è stato Benelli, il palcoscenico romanticissimo del ritorno in campo di Ronaldinho, a 46 anni e dopo 11 anni di lontanza dal campo (era il 28 settembre 2015 e vestiva la maglia del Fluminense) e a 16 dall'ultima apparizione in un campionato italiano (con la maglia del Milan nel match contro la Roma del 18 dicembre 2010). Un momento davvero emozionante e nostalgico, che ha visto Dinho gicoare tutto il primo tempo per essere poi sostituito prima dell'intervallo, salutando tutti con gli occhi lucidi e le lacrime trattenute ricevendo una sontuosa standing ovations. Cori, ovazioni, striscioni, sciarpe, vecchie maglie del Barcellona e non solo. La leggende brasiliana, che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2005, è stato sommerso dall'affetto e dall'amore dei tifosi del Ravenna, di quelli avversari, dei compagni di squadra, di tutti i calciatori in campo e da entrambe le dirigenze dei club, per non parlare dei bimbi e della terna arbitrale: tutti hanno chiesto un selfie e hanno salutato affettuosamente Dinho. Sul terreno verde ha sfiorato un assist da un corner, ha contribuito all'azione del vantaggio di Donati e ha mostrato a tutti quanto ancora talento ci sia nei suoi piedi educati. Ad incoraggiarlo a bordo campo anche alcune vecchie glorie del calibro di Dida, Serginho e il tennista Fabio Fognini. Sportivi che "aspettavano " di vederlo segnare il 300° gol della sua carriera professionistica, visto che Ronaldinho era infatti fermo a quota 299 gol. Un appuntamento rimandato... per ora. Come precisato dal brasiliano ai microfoni di Sky Sport: "Se il presidente Cipriani mi chiama, torno".
Lo stipendio di Ronaldinho
Come riporta Il Messaggero però dietro questo momento di calcio nostalgia, voluto fortemente dal presidente Ignazio Cipriani, si nasconde un progetto finanziario pianificato nei minimi dettagli. Le cifre ufficiali dell'accordo firmato da Ronaldinho con il Ravenna lo scorso giugno restano riservate, ma il contratto dell'attaccante, che oggi ha giocato con la maglia numero 10, non è omologato agli standard dei normali parametri della Serie C, dove gli stipendi medi si aggirano tra i 3mila e i 100mila euro netti a stagione. Sempre secondo Il Messaggero, che ha stilato delle stime circolate nell'ambiente, l'ingaggio fisso si collocherebbe intorno ai 500mila euro, una cifra però legata alla sua presenza garantita sul terreno di gioco e a una serie di impegni promozionali, a cui si devono aggiungere gli interessi commerciali dei diritti d'immagine e del brand "R10", che garantisce importanti percentuali sulle vendite del merchandising con maglie (la numero 10 giallorossa è già diventata un oggetto di culto internazionale da collezione) e gadget ufficiali. L'accordo tra il Ravenna e Ronaldinho però porta a una via prettamente aziendale: l'ingresso di Ronaldinho come socio di minoranza del club, con la sua presenza che si lega direttamente alla crescita del valore patrimoniale della società. A completare il quadro del rapporto lavorativo tra la squadra di Mandorlini e l'ex calciatore del Psg, Barcellona e Milan è il numero di biglietti venduti per il match giocato oggi, con il nuovo record assoluto di vendite che ha superato persino quello storico della sfida di Coppa Italia contro la Juventus del 1998: oltre 8mila spettatori sugli spalti, la creazione di una tribuna temporanea da 1.800 posti, ribattezzata proprio "Tribuna R10" e hotel pieni in tutta Ravenna.
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